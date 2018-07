Síria: 270 mil pessoas fugiram desde o início da ofensiva do governo

RTP02 Jul, 2018, 19:34 | Mundo

O primeiro-ministro jordano, Omar al Razaz, afirmou que não irá abrir a fronteira com a Síria por "razões de segurança", acrescentando que recebeu informações sobre "homens armados entre os deslocados sírios".



Devido a esta medida, cerca de 70 mil pessoas estão a viver em abrigos improvisados ou ao ar livre perto da fronteira com a Jordânia, com acesso limitado a comida e água.



"Perdemos os nossos filhos, as nossas casas, os nossos locais de abrigo", disse à agência noticiosa francesa AFP uma mulher refugiada num dos acampamentos. "Estamos sentados no chão. Não temos água para lavar as mãos. Não temos nada para beber e comer".

O número de refugiados aumentou de 50 mil para 270 mil em apenas seis dias.

Ayman Safadi, ministro das Relações Exteriores da Jordânia, afirmou esta segunda-feira que o país tem tentado entregar tendas e equipamento médico aos deslocados, mas que tem sido difícil fazer os materiais atravessar a fronteira.



"Acreditamos que não é do interesse de ninguém que os sírios deixem o seu país", afirmou. "Não há escassez de mantimentos. A questão é apenas como fazê-los chegar."



Safadi declarou ainda que vai comunicar com o homólogo russo na terça-feira com o objetivo de terminar esta crise e “evitar mais destruição”. As forças militares sírias têm contado com o apoio da aviação russa nos ataques aéreos a sul do país.

“Proteger as fronteiras”

Também Israel declarou que não permitirá a entrada de sírios no seu território. O conflito já levou a que o exército israelita reforçasse a presença na fronteira com a Síria como medida de precaução, mantendo no local veículos blindados e artilharia pesada.



No entanto, o país já acolheu pelo menos seis sírios feridos, incluindo quatro crianças, facultando o tratamento médico necessário. Forneceu ainda tendas, comida, equipamento médico, roupa e calçado aos campos de refugiados na zona desmilitarizada dos Montes Golã.





“Vamos continuar a proteger as nossas fronteiras”, declarou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. “Vamos estender a assistência humanitária até ao limite das nossas capacidades. Mas não permitiremos a entrada no nosso território”.





Foto: Alaa Faqir - Reuters







O Alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, alertou para uma catástrofe humanitária em Deraa e pediu aos países vizinhos que facultem a passagem segura àqueles que pretendem fugir da violência.

"Esperávamos que o número de refugiados chegasse aos 200 mil, mas num tempo recorde já foram ultrapassados os 270 mil", declarou Mohammed Hawari, porta-voz do Alto-comissariado para os Refugiados (ACNUR).Alegadamente, no domingo as forças rebeldes cederam perante o Presidente sírio, Bashar al-Assad, tendo concordado em entregar o controlo de oito regiões.Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 132 civis, incluindo 25 menores, foram mortos desde o início das hostilidades, a 19 de junho.