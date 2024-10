A Síria acusa Israel do ataque que na última noite provocou três mortos e nove feridos em Damasco. Segundo a agência noticiosa SANA, as forças israelitas lançaram drones a partir dos montes Goulã contra vários pontos da capital.

Diversos edifícios ficaram parcialmente destruídos. Entre as vítimas está uma jornalista da televisão estatal.



Israel faz pontualmente ataques na Síria contra alvos que identifica como sendo próximos do regime do Irão.