Há também relatos de tiros no exterior da igreja. Mais de 60 pessoas ficaram feridas.



As autoridades sírias atribuem a autoria do atentado a um membro do grupo terrorista Daesh.



Foi o primeiro atentado deste tipo em Damasco desde que uma coligação liderada pelo grupo radical islâmico sunita derrubou o regime do antigo presidente Bashar al-Assad, a 8 de dezembro.