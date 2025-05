Síria considera como histórica decisão da UE de levantar sanções

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio saudou a medida, em que viu "o início de um novo capítulo nas relações" entre o país árabe e o bloco europeu.

A diplomacia da Síria destacou o compromisso da UE com o processo de "transição da Síria para um futuro baseado na estabilidade, nos direitos humanos, na recuperação económica e na cooperação internacional".

O ministério agradeceu ainda a Bruxelas o "apoio ao povo sírio na sua reconstrução", lembrando que o país árabe "herda (...) uma infraestrutura devastada (e) uma economia desarticulada".

A Síria salientou ainda que a decisão da UE permitirá "melhorar a cooperação política e de segurança (e) garantir benefícios mútuos" para ambas as partes.

As autoridades do país árabe atribuíram o levantamento das sanções por parte da UE à "resistência dos sírios dentro e fora do país".

"Com o apoio de campanhas intensivas de divulgação nas capitais europeias, desempenharam um papel fundamental na abertura de caminho para novas parcerias baseadas na confiança, transparência e cooperação", acrescentou.

"Hoje, o que a Síria precisa mais do que nunca são amigos, não obstáculos. Procuramos verdadeiros parceiros para reconstruir as nossas cidades, voltar a ligar a nossa economia ao mundo e curar as feridas do conflito", disse o ministério.

Os chefes da diplomacia da UE concordaram na terça-feira com o levantamento das restantes sanções à Síria, que tinham sido impostas durante o regime de Bashar al-Assad, deposto em dezembro por uma coligação de inspiração islamita.