Síria. Forças de segurança curdas no campo de al-Hol alvo de ataques turcos

"A força aérea turca realizou cinco ataques contra as forças de segurança interna curdas (Assayech) dentro do campo [de al-Hol]", disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) um porta-voz das Forças Democráticas Sírias (FDS, dominadas por combatentes curdos) Farhad Chami.

A mesma indicação foi avançada pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) que adiantou que os ataques tiveram como alvo posições das forças curdas fora do campo, "semeando o caos" em al-Hol, uma cidade no leste da província de al-Hasakah, nordeste da Síria, sob controlo da Administração Autónoma do Norte e do Leste o país.

O campo de refugiados situa-se na periferia sul da cidade de al-Hol, perto da fronteira com o Iraque.

A Turquia diz que está a realizar as incursões em resposta ao ataque mortal de 13 de novembro em Istambul, atribuído por Ancara a combatentes curdos sírios das Unidades de Proteção Popular (YPG) e rebeldes curdos turcos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Ambos os movimentos rejeitaram a responsabilidade pelo atentado.

A Turquia qualifica como "organização terrorista" as YPG, que considera uma extensão dos rebeldes curdos turcos do PKK.