Síria. Irão apoia firmemente exército e governo após ofensiva rebelde

"Hoje estarei em Damasco para transmitir uma mensagem do Irão ao governo sírio: apoiamos firmemente o exército e o governo sírios", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros do executivo de Teerão, Abbas Araqchí, citado pela agência estatal iraniana IRNA.

O chefe da diplomacia iraniana vai manifestar o apoio de Teerão ao Presidente sírio, Bashar al Assad, face à ofensiva das milícias islâmicas naquele país árabe.

Araqchí voltou a responsabilizar Israel pela situação na Síria, onde fações islâmicas tomaram cidades importantes no norte nos últimos quatro dias.

"Após o fracasso do regime israelita, o inimigo está a tentar desestabilizar a região através destes mesmos grupos terroristas", disse Araqchí.

Depois da Síria, o chefe da diplomacia iraniana viajará para a Turquia e posteriormente para um terceiro pais que não especificou.

A aliança de grupos islâmicos armados da Organização de Libertação do Levante iniciou uma ampla ofensiva no norte da Síria na última quarta-feira e conseguiu expulsar o exército regular daquele país de grandes regiões do norte.

Além de controlar completamente a província de Idlib, esta aliança radical, antiga afiliada da Al Qaeda e também formada por grupos pró-turcos, conseguiu controlar a maior parte da cidade de Aleppo, a segunda maior do país, numa nova ciclo de violência que em quatro dias deixou cerca de 350 mortos.