O presidente da Médicos do Mundo na Turquia, Hakan Bilgin, relata uma situação muito confusa no território sírio, após confrontos entre forças que suportam o actual governo e militares do antigo regime de Bashar al-Assad.

Este responsável salienta que os ataques podem continuar.





Nestas declarações à Antena 1, o presidente da Médicos do Mundo na Turquia, também revela que os cortes no financiamento norte-americano, por decisão de Donald Trump, estão a prejudicar, no terreno, a actividade humanitária desta organização.O Ministério português dos Negócios Estrangeiros não tem conhecimento de portugueses entre as vítimas do massacre. Nesta altura, três portuguesas estão a viver na Síria.