Síria. Peritos em armas químicas confirmam utilização de cloro durante ataque em fevereiro

Os inspetores relatam provas documentais que indicam que na origem do ataque estiveram forças do regime de Bashar al Assad.



A situação no terreno é favorável ao exército sírio que, esta quarta feira, assumiu o controlo de 65 cidades e vilas na zona central do país.



É um revés para os rebeldes que, mesmo assim, voltaram a bombardear os arredores da capital, Damasco.