Síria realiza primeiras legislativas desde a queda de Bashar al-Assad

por José Manuel Rosendo - Antena 1

AFP

Começa esta segunda-feira o processo eleitoral para as primeiras legislativas na Síria desde a queda do regime de Bashar al-Assad, no final do ano passado.

VER MAIS
De acordo com a entidade organizadora das eleições, aos meios de comunicação estatais, a votação vai ser realizada entre 15 a 20 de setembro.

O escrutínio eleitoral eleições vai realizar-se sob a autoridade do presidente interino Ahmad al-Sharaa, que assumiu o poder na sequência de um rápido avanço rebelde que depôs al-Assad em dezembro.

Um terço dos 210 lugares da nova assembleia será nomeado diretamente por al-Sharaa, enquanto os restantes dois terços serão preenchidos através de eleições a nível provincial.

PUB
PUB