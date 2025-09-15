Síria realiza primeiras legislativas desde a queda de Bashar al-Assad
AFP
Começa esta segunda-feira o processo eleitoral para as primeiras legislativas na Síria desde a queda do regime de Bashar al-Assad, no final do ano passado.
De acordo com a entidade organizadora das eleições, aos meios de comunicação estatais, a votação vai ser realizada entre 15 a 20 de setembro.
Um terço dos 210 lugares da nova assembleia será nomeado diretamente por al-Sharaa, enquanto os restantes dois terços serão preenchidos através de eleições a nível provincial.