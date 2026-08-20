Síria recebe ex-general de Bashar al-Assad extraditado do Líbano

A Síria tinha emitido um mandado de prisão contra Adel Issa, general à época do anterior governo sírio de Bashar al-Assad, deposto em dezembro de 2024 por uma coligação de rebeldes islamitas.

As autoridades sírias, afirmou o ministério num comunicado na quarta-feira, "receberam das autoridades libanesas" o general.

Adel Issa, de 67 anos, antigo oficial da 17.ª brigada do exército sírio e comandante das forças terrestres no leste de Deir Ezzor até 2016, é acusado de "torturas que causaram a morte e crimes de agressão visando incitar à guerra civil e aos combates confessionais", entre outros crimes, especificou o ministério.

Um responsável judicial libanês tinha indicado na terça-feira à agência de notícias francesa AFP que o Líbano tinha decidido extraditá-lo, após a sua detenção em Beirute no início de agosto.

A decisão de extradição, no âmbito de um acordo judicial de 1951 entre Beirute e Damasco, baseia-se nas "exigências legais, nos documentos e no processo enviados ao Líbano pelas autoridades sírias", acrescentou.

O antigo oficial dirigiu-se à embaixada da Síria em Beirute a 07 de agosto para tratar de assuntos administrativos, segundo outro responsável judicial.

Após tomar conhecimento do mandado de Damasco, o pessoal da embaixada pediu às autoridades libanesas para o deter.

Desde a queda de Bashar al-Assad, as autoridades sírias prenderam dezenas de pessoas acusadas de crimes durante os 13 anos de guerra civil no país, e os julgamentos começaram em abril.

Por ocasião das primeiras decisões, a 11 de agosto, a justiça condenou a pena capital, à revelia, Bashar al-Assad, por "crimes de guerra" e "crimes contra a humanidade".

O ex-Presidente encontra-se foragido na Rússia, sob proteção do Kremlin.

Sete antigos responsáveis militares e das forças de segurança, dos quais apenas um compareceu, foram condenados à mesma pena.

O Líbano e a Síria manifestaram determinação em abrir um novo capítulo nas suas relações desde a queda do clã Assad e o enfraquecimento do seu aliado, o Hezbollah.

Sob o domínio dos Assad, a Síria exerceu durante décadas tutela sobre o seu vizinho e foi acusada de aí ter cometido numerosos assassínios.