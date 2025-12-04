Síria. Reveladas provas de tortura e assassinatos nas prisões de Assad



Os cerca de 134 mil ficheiros que chegaram às mãos da NDR – equivalente a 243 gigabites de dados – fornecem provas de tortura e execução sumária de mais de 10 mil dissidentes do regime. A Rede Síria para os Direitos Humanos estima que pelo menos 160 mil pessoas tenham desaparecido às mãos do regime de Assad.





De acordo com a investigação, “muitos certificados de óbito assinados pelos médicos dos hospitais militares de Harasta e Tishreen, para onde as vítimas de tortura eram enviadas, registavam ‘paragem cardiorrespiratória’ ou ‘paragem cardíaca’ como a causa de morte”.





“Cada ficheiro representa uma família deixada à sua sorte, uma vida apagada e um sistema desenhado para conciliar assassinatos em massa por trás de ordens burocráticas”, denuncia o consórcio de jornalistas, que também descreve fotos de pessoas subnutridas, gravemente feridas ou de cadáveres empilhados. As fotografias aos detidos eram tiradas de vários ângulos e com um papel branco a identificar cada pessoa através de um código.





De acordo com um antigo oficial militar que chefiou a Unidade de Preservação de Provas da Polícia Militar de Damasco entre 2020 e 2024, as fotografias eram enviadas para os tribunais militares e os certificados de óbito confirmados, “garantindo aos membros do regime de Assad imunidade judicial pelos seus crimes”.





O consórcio sublinha que as informações divulgadas pela investigação ainda não foram disponibilizadas ao público sírio.





A investigação envolveu a análise 134 mil ficheiros, que abrangem cerca de três décadas, entre meados dos anos 90 e dezembro de 2024, e envolveu 24 órgãos de comunicação de 20 países.





A Guerra Civil Síria começou em 2011, após protestos contra o regime autoritário de Bashar al-Assad, com o esmagamento dos protestos por parte das forças do regime. O conflito rapidamente escalou para uma guerra entre várias fações e com ingerência de países como a Rússia, os Estados Unidos e a Turquia.





Durante a guerra civil, Assad foi acusado de usar armas químicas contra a própria população e de liderar uma estratégia estatal de rapto, tortura e morte de milhares de dissidentes, com a situação nas prisões do regime a ser denunciada por organizações não-governamentais.



