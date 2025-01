Síria. Um mês após a queda de Assad

As últimas semanas da Síria ficaram marcadas pelo desvendar das atrocidades e crimes cometidos pelo regime, sobretudo durante a guerra em curso desde 2011, mas também pela libertação de detidos nas prisões e o regresso de milhares de refugiados.



Sem a opressão do regime ditatorial, mas com num país com um futuro político ainda muito incerto, os repórteres da RTP, José Manuel Rosendo e David Araújo, acompanharam de perto os primeiros passos de uma Síria que se reergue e em busca de estabilidade, após 53 anos de liderança da família Assad.





José Manuel Rosendo e David Araújo estiveram em reportagem em vários locais da Síria entre 10 e 23 de dezembro de 2024.





Texto: David Araújo e José Manuel Rosendo

Fotografias: David Araújo





“Liberdade”

Apesar da euforia, é necessário reconstruir, reconciliar e unir o país. Superar as divisões é um desafio enorme.



































“Fé”

Na Síria, num Mosteiro a norte de Damasco, vive uma freira portuguesa há já 16 anos, a irmã Myri. Atravessou toda a guerra que começou em 2011, confessa que teve medo e, apesar de ter fé no futuro, reconhece que há uma grande incerteza para a minoria cristã.





“Matadouro Humano”

A prisão de Saydnaya, nos arredores de Damasco, descrita como “ matadouro humano ”, foi um dos locais onde milhares de pessoas foram executadas. Agora, são muitos os que procuram algum registo que os leve a saber do paradeiro de familiares e amigos desaparecidos.

















































“Secção Palestina”

Fazemos aquela pergunta tão elementar: Como pode um ser humano fazer tanto mal a outros seres humanos?























































Oração



Para já, prevalece a esperança, é a liberdade que vivem.





















Yarmouck



Após a queda do regime de Bashar al-Assad, a Síria enfrenta um gigantesco desafio de reconstrução. Mais de treze anos de guerra deixaram marcas profundas.





































Morgue

Na Síria, continua a busca pelas pessoas desaparecidas durante a guerra. Não se sabe ao certo quantas são. As famílias não se cansam de continuar a procurar e a busca passa pelas morgues dos hospitais





















Valas

Há poucas certezas quanto às valas-comuns . Já existem algumas confirmações mas há também muita informação falsa a circular. Os Capacetes Brancos alertam para a necessidade de fazer um trabalho meticuloso, feito por peritos, que permita o registo de dados para posterior identificação das vítimas.





















