Sismo ao largo do Alasca motiva alerta de tsunami

, de acordo com o instituto de geofísica dos Estados Unidos.





Perryville situa-se a cerca de 800 quilómetros de Anchorage, a maior cidade do Estado do Alasca. O alerta de tsunami emitido pelas autoridades dos Estados Unidos abarca todo o sudeste do Estado do Alasca.







Por agora, não foram reportadas perdas humanas ou materiais.



O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico esteve já a analisar o nível de risco para o Estado do Hawai e Guam. Mas foram entretanto cancelados os avisos para estes territórios.







Também a Agência Meteorológica do Japão está a avaliar o risco de tsunami.





Em outubro do ano passado, foi também emitido um alerta de tsunami na sequência de um sismo de magnitude 7.5 ao largo da costa do mesmo Estado norte-americano, sem que se tenha constatado qualquer fenómeno do género.



A 27 de março de 1964, um abalo de magnitude 9.2 – o mais violento alguma vez registado à escala global - atingiu a região de Anchorage. Morreram então 250 pessoas.







(em atualização)