Sismo com magnitude 6,1 atinge as ilhas gregas de Creta e Santorini.

O epicentro do sismo foi localizado a 82 quilómetros a nordeste da capital de Creta, Heraklion, com uma profundidade de 64 quilómetros, de acordo com o USGS.

Em fevereiro, a região foi atingida por uma série de sismos, provocando um êxodo da população local e dos turistas, especialmente de Santorini, um dos destinos mais populares da Grécia.

A atividade sísmica parece dever-se ao movimento das placas tectónicas ao longo da falha subaquática de Nydros, localizada entre Santorini e Amorgos, e não aos dois vulcões da zona.

"No entanto, isto não significa que os tremores não possam reacender a atividade vulcânica", alertam os especialistas.

A 14 de maio, foi registado outro sismo de magnitude 6 a leste da ilha de Creta, que foi sentido também noutras ilhas próximas, bem como em Atenas e na Turquia, que não causou qualquer dano.