Sismo com magnitude de 6,1 sacode costa leste da ilha japonesa de Hokkaido

O terramoto ocorreu às 8:08 locais (23:08 TMG de quarta-feira) com epicentro a uma profundidade não especificada nas águas ao largo da costa da península de Nemuro, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O terramoto na cidade de Kushiro atingiu o nível 4 na escala sísmica japonesa de 7 níveis, que se centra na medição dos abalos superficiais e do potencial destrutivo do sismo, e foi sentido com menor intensidade noutras zonas de Hokkaido e em partes da ilha principal de Honshu, no nordeste do país.

O JMA alertou para o facto de o terramoto poder causar algumas alterações de maré na zona, mas acrescentou que não há motivo para preocupação quanto a potenciais danos.

As autoridades locais não foram informadas de quaisquer incidentes relacionados com o terramoto.

O Japão situa-se no chamado Anel de Fogo, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre terramotos com relativa frequência, pelo que as suas infraestruturas são especialmente concebidas para resistir aos tremores.