Sismo de 5.7 faz pelo menos seis mortos no Bangladesh

A terra começou a tremer às 10h4 locais (4h40 em Portugal continental) e teve como epicentro Narsingdi, a 40 quilómetros da capital, não tendo sido registados danos fora da região.



Muhammad Yunus, chefe de governo interino do país, apelou aos cidadãos para se manterem alerta e a “não prestar atenção a nenhum tipo de rumores ou desinformação”, acrescentando, ainda, que a informação irá ser atualizada através dos canais oficiais, sempre que necessário.



De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), as zonas norte e sul do país são vulneráveis a atividades sísmicas, devido à sua localização entre as placas tectónicas indiana e euroasiática.