Sismo de 6,2 perto de Tonga sem alerta de tsunami

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o sismo a uma profundidade de 14 quilómetros abaixo do fundo do mar.

O sismo foi registado a 219 quilómetros a oeste da cidade de Pangai, nas ilhas Ha`apai, e 250 quilómetros a noroeste de Nuku`alufa, a capital de Tonga.

O Centro de Alerta sobre Tsunamis do Pacífico não emitiu qualquer alerta.

Tonga está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta.

A 15 de janeiro, a violenta erupção do vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha`apai desencadeou um tsunami, com ondas até 15 metros que devastaram a nação e causaram pelo menos três mortos.

Depois de vários dias isolados do mundo exterior, a ajuda humanitária, principalmente em aviões e navios da Austrália e da Nova Zelândia, começou a chegar a Tonga, onde existem preocupações sobre a possível contaminação de aquíferos.