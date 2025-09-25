Sismo de 6.2 sentido na Venezuela
Um sismo de 6.2 na escala de Richter foi sentido na noite de quarta-feira na zona oeste da Venezuela. A informação foi avançada pelo Serviço Geológico Americano e também teve incidência na capital Caracas.
O epicentro deste sismo aconteceu a 24 quilómetros da cidade petrolífera de Mene Grande, uma área pouco povoada, de acordo com o Serviço Geológico. A AFP avançou também que o abalo foi sentido na capital venezuelana, de Caracas, e também em Maracaibo.
A agência Reuters revelou que o sismo foi a dez quilómetros de profundidade. O governo venezuelano ainda não se pronunciou sobre o sucedido.