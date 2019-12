Sismo de 6,3 registado ao largo da costa da Colúmbia Britânica, Canadá

Às 20:36 (03:36 em Lisboa), o sismo, com uma profundidade de 10 quilómetros, atingiu um ponto a 182 quilómetros a oeste de Port Hardy, uma cidade com cerca de 4.100 pessoas.

Segundo o Centro Nacional de Tsunami no Alasca, não é expectável um tsunami.

Na segunda-feira, uma série de cinco terramotos com magnitudes entre 4,8 a 6,0 foram registados na Colúmbia Britânica.

O jornal Seattle Times noticiou que quatro dos cinco terramotos foram registados principalmente na ilha de Vancouver e no extremo norte da ilha de Victoria, em Port Alice e Port Hardy, de acordo com o `site` do Governo Terramotos Canadá.

Um outro sismo de magnitude 4,3 atingiu na segunda-feira a Vila da Rainha Charlotte, na ilha de Moresby, a noroeste de Victoria.