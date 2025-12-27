Sentido em Taipé. Sismo de 7,0 atinge Taiwan

A avaliação dos danos estava em curso, informou a Agência Nacional de Bombeiros.





O sismo, medido em 6,6 pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e 7,0 localmente, atingiu uma área a 31 quilómetros a leste-sudeste de Yilan às 23h05 locais, com tremores suficientemente intensos para serem classificados como nível 4 na escala de Taiwan na capital.





Will Ripley, da CNN, registou os tremores de quase um minuto em Taipé, descrevendo-os como intensos e um dos mais fortes desde 1999.





Até à data, não há registo de danos ou feridos, graças ao epicentro em alto mar, à profundidade do sismo e aos rigorosos códigos de construção de Taiwan. As autoridades monitorizam possíveis réplicas, mas não há risco de tsunami.







Este é o segundo sismo em poucos dias- Dia 21 de dezembro, um abalo de magnitude 6,0 atingiu Taiwan, ferindo 27 pessoas e provocando o desabamento dos tetos das casas, segundo as autoridades locais.





Mais de 100 pessoas morreram num terramoto no sul de Taiwan em 2016, enquanto um terramoto de magnitude 7,3 matou mais de 2.000 pessoas em 1999.









O tremor foi sentido em edifícios na capital, Taipé, e teve uma profundidade de 73 km (45 milhas), acrescentou a administração.Taiwan está localizado perto da junção de duas placas tectónicas e é propenso a sismos.