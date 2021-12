De acordo com o United States Geological Survey (USGS), o sismo ocorreu no mar, a uma profundidade de 166,9 quilómetros, sendo rgistado com o nível de alerta verde, o que aponta para baixa de probabilidade de mortes e de estragos.Timor situa-se a 96 quilómetros do epicentro do sismo.O tremor de terra terá sido sentido como particularmente forte na zona oriental de Timor.









c/ Lusa