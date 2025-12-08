Mundo
Sismo de 7.6 atinge nordeste do Japão e obriga a alerta de tsunami
Um sismo de magnitude 7.6 atingiu Hokkaido, no nordeste do Japão, levando à emissão de um alerta de tsunami.
Um sismo de mgnitude 7.6 na escala de Richter atingiu esta segunda-feira a região de Hokkaido, na costa nordeste do Japão, levando à emissão de um alerta de tsunami, de acordo com a Agência Meteorológica Japonesa.O terramoto atingiu a costa de Hokkaido, perto da cidade costeira de Aomori, com epicentro a cerca de 80 quilómetros da costa e 44,1 quilómetros abaixo da superfície do mar.
Foi dada ordem de evacuação aos residentes da região e a agência meteorológica emitiu um alerta de tsunami.
O alerta abarcou Hokkaido, Aomori e Iwate. De acordo com informação fornecida pela agência meteorológica, uma onda de 40 centímetros foi registada nos portos de Aomori (Mutsu Ogawara) e Hokkaido (Urakawa).
A onda atingiu a cidade de Urakawa, em Hokkaido, e o porto de Mutsu Ogawara, em Aomori. Segundo a estação pública japonesa NHK, várias pessoas ficaram feridas num hotel da cidade de Hachinohe.
A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, anunciou a formação de uma equipa de emergência para avaliar os danos: "Estamos a colocar a vida das pessoas em primeiro lugar e a fazer tudo o que podemos".As centrais nucleares da região estão a ser alvo de inspeções de segurança.
O Japão é um dos países mais frequentemente atingidos por sismos no mundo, com um terramoto a ocorrer a pelo menos cada cinco minutos.Localizado no arco de vulcões e trincheiras oceânicas conhecido como "Círculo de Fogo", que rodeia parcialmente a Bacia do Pacífico, o país regista cerca de 20 por cento dos sismos no mundo de magnitude 6,0 ou superior.
O “Círculo de Fogo” é uma zona em forma de ferradura de 40 mil quilómetros que circunda o Oceano Pacífico e é conhecida por essa intensa atividade sísmica e vulcânica.
Nessa região do globo ocorrem 90 por cento dos terramotos no planeta. Em termos estruturais, é caracterizada pelo encontro de placas tectónicas, resultando em vulcões (como o Monte Fuji) e terramotos.
c/ agências