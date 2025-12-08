Sismo de 7.6 atinge nordeste do Japão e obriga a alerta de tsunami

Um sismo de mgnitude 7.6 na escala de Richter atingiu esta segunda-feira a região de Hokkaido, na costa nordeste do Japão, levando à emissão de um alerta de tsunami, de acordo com a Agência Meteorológica Japonesa.O terramoto atingiu a costa de Hokkaido, perto da cidade costeira de Aomori, com epicentro a cerca de 80 quilómetros da costa e 44,1 quilómetros abaixo da superfície do mar.

Foi dada ordem de evacuação aos residentes da região e a agência meteorológica emitiu um alerta de tsunami.