Sismo de Kamchatka foi o oitavo de maior magnitude a nível global

A agência alertou que o tsunami desencadeado por este sismo começaria a afetar Taiwan a partir das 13:18, no horário local (06:18 em Lisboa), com ondas de até um metro nas costas sudeste e sudoeste da ilha.



As estações de televisão locais transmitiram o momento em que as ondas chegaram a diferentes partes de Taiwan, com dezenas de transeuntes e curiosos a reunirem-se à beira-mar para testemunhar o fenómeno, embora não tenham sido relatados, até ao momento, danos significativos.



O Comando Central de Operações de Emergência (CEOC) de Taiwan informou que as áreas potencialmente afetadas pela inundação incluem as zonas costeiras de Chiayi, Tainan, Kaohsiung, Pingtung, Taitung, nordeste de Nova Taipé, Yilan e Hualien.



De acordo com a agência de notícias CNA de Taiwan, o CEOC solicitou o envio de 23 helicópteros e 14 embarcações para permanecerem em prontidão para qualquer eventualidade.



Várias cidades e regiões mobilizaram patrulhas marítimas para garantir a segurança nos portos de pesca e nas infraestruturas costeiras, ao mesmo tempo que apelam aos cidadãos para se manterem afastados das praias e das zonas costeiras.



Já no Equador, as aulas foram suspensas hoje nas ilhas Galápagos devido ao alerta de tsunami emitido pelo Centro Nacional de Alerta de Tsunamis da Marinha equatoriana.



A decisão foi tomada pelo Conselho de Governo das Galápagos após uma reunião do Comité Provincial de Operações de Emergência (COE), que solicitou também à Marinha do Equador a proibição de atividades marítimas na região insular.



Nas Ilhas Galápagos, localizadas a cerca de 1.000 quilómetros a oeste da costa do Equador continental, residem aproximadamente 28.500 pessoas.



Um forte sismo de magnitude 8,8 atingiu hoje a península de Kamchatka, na Rússia, provocando tsunamis no país e no Japão e a emissão de alertas em muitos países banhados pelo Pacífico.



As autoridades locais da península de Kamchatka disseram que várias pessoas ficaram feridas durante o forte sismo, mas não divulgaram um número exato, além de notificarem danos materiais.



Cerca de dois milhões de pessoas no Japão receberam ordens para abandonar as suas habitações ou zonas costeiras devido ao risco de tsunami provocado pelo sismo de magnitude 8,8 que atingiu hoje a península russa de Kamchatka.



De acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo de magnitude 8,8 na escala de Richter ocorreu por volta das 00:25 de Lisboa, a 20,7 quilómetros de profundidade, a 126 quilómetros da costa de Petropavlovsk-Kamchatsky, no extremo oriente russo.



O sismo, que já levou à emissão de alertas de tsunami em países banhados pelo Pacífico - entre os quais Filipinas, China, Peru, México, entre outros - foi o mais forte desde 1952 em Kamchatka, uma das zonas de maior atividade vulcânica do planeta, indicou o Serviço Geofísico Unificado russo na plataforma Telegram, e o sexto mais intenso registado no mundo desde 1900.



Os Estados Unidos emitiram uma série de alertas de diferentes níveis ao longo da costa oeste norte-americana, do Alasca até toda a costa da Califórnia. Tsunamis de um a três metros são também possíveis no Chile, Costa Rica, Polinésia Francesa e outros arquipélagos.