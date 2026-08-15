Sismo de magnitude 5 fez tremer cidade espanhola de Granada

Não há feridos a registar, mas foram muitos os danos materiais, incluindo deslizamentos de terra, queda de fachadas e telhados, assim como prejuízos em diferentes partes da região metropolitana de Granada.



Foram ainda registadas 40 réplicas depois do sismo principal, cujo epicentro foi em Alhendín.



O presidente da Junta da Andaluzia pediu "calma" e "muito cuidado" depois de uma noite de "sobressalto e inquietação".



Foi ativada a fase de emergência 1 do Plano de Risco Sísmico.



Segundo os serviços de emergência espanhóis, o terremoto gerou mais de 80 chamadas, com relatos vindos de todas as províncias da Andaluzia, exceto Huelva e Cádis.



Na sexta-feira tinham sido registados outros três sismos na mesma zona da área metropolitana de Granada, de menor magnitude, mas que também alarmaram a população.

