Mundo
Sismo de magnitude 5 fez tremer cidade espanhola de Granada
Um sismo de magnitude 5 na escala de Richter atingiu Granada, em Espanha, durante a madrugada deste sábado.
Não há feridos a registar, mas foram muitos os danos materiais, incluindo deslizamentos de terra, queda de fachadas e telhados, assim como prejuízos em diferentes partes da região metropolitana de Granada.
Foram ainda registadas 40 réplicas depois do sismo principal, cujo epicentro foi em Alhendín.
O presidente da Junta da Andaluzia pediu "calma" e "muito cuidado" depois de uma noite de "sobressalto e inquietação".
Foi ativada a fase de emergência 1 do Plano de Risco Sísmico.
Segundo os serviços de emergência espanhóis, o terremoto gerou mais de 80 chamadas, com relatos vindos de todas as províncias da Andaluzia, exceto Huelva e Cádis.
Na sexta-feira tinham sido registados outros três sismos na mesma zona da área metropolitana de Granada, de menor magnitude, mas que também alarmaram a população.
Foram ainda registadas 40 réplicas depois do sismo principal, cujo epicentro foi em Alhendín.
O presidente da Junta da Andaluzia pediu "calma" e "muito cuidado" depois de uma noite de "sobressalto e inquietação".
Foi ativada a fase de emergência 1 do Plano de Risco Sísmico.
Segundo os serviços de emergência espanhóis, o terremoto gerou mais de 80 chamadas, com relatos vindos de todas as províncias da Andaluzia, exceto Huelva e Cádis.
Na sexta-feira tinham sido registados outros três sismos na mesma zona da área metropolitana de Granada, de menor magnitude, mas que também alarmaram a população.