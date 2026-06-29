Sismo de magnitude 5,5 faz 13 feridos ligeiros na província chinesa de Sichuan

O abalo foi registado às 00:12 locais (17:12 de domingo em Lisboa) no condado de Gao, que pertence à cidade de Yibin, com epicentro a seis quilómetros de profundidade, segundo a medição oficial do Centro de Redes Sismológicas da China.

O epicentro localizou-se na vila de Shahe, nas coordenadas 28,5 graus de latitude norte e 104,69 graus de longitude leste, de acordo com o organismo.

O comando local de resposta ao sismo, citado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua, informou hoje que não foram registadas vítimas mortais e que os 13 feridos ligeiros foram transportados para unidades de saúde, onde receberam tratamento.

O presidente da câmara de Shahe explicou que 21 habitações apresentavam fendas, três das quais com danos mais graves, levando ao realojamento das dez pessoas afetadas em casas de familiares ou conhecidos.

Sichuan, com cerca de 83 milhões de habitantes situa-se numa zona de elevada atividade sísmica.

Em 2022, um sismo de magnitude 6,8 provocou 93 mortos e 24 desaparecidos na província.

Em maio de 2008, Sichuan foi atingida por outro sismo catastrófico, de magnitude 8 que causou mais de 90.000 mortos e desaparecidos.