Sismo de magnitude 6,2 registado no nordeste da Indonésia

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o tremor no mar, a 58,5 quilómetros da cidade de Tobelo, capital da região e maior cidade da ilha, com o hipocentro situado a 120 quilómetros de profundidade.

No início de abril, uma pessoa morreu na província de Celebes Setentrional após um sismo de magnitude 7,4 ter sacudido o mar das Molucas, que separa as ilhas indonésias das Molucas e de Celebes, levando à ativação de um alerta de tsunami para essa região da Indonésia e para o sul das Filipinas.

Em dezembro de 2004, um forte sismo no norte de Sumatra provocou um tsunami que causou mais de 226 mil mortos numa dúzia de países banhados pelo oceano Índico.

A Indonésia situa-se sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de elevada atividade sísmica e vulcânica, onde se registam anualmente cerca de 7.000 sismos, na maioria moderados.