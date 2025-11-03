Sismo de magnitude 6,3 faz dezenas de mortos no norte do Afeganistão

CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025

O porta-voz do Ministério da Saúde adianta que pelo menos 20 pessoas morreram e cerca de 320 ficaram feridas.





No entanto, o número de vítimas pode aumentar à medida que as equipas de resgate chegam a aldeias remotas nas províncias mais atingidas de Balkh e Samangan.







Foto: Reuters



O abalo foi registado durante a madrugada desta segunda-feira, várias regiões estão sem eletricidade.

🚨 At least 19 were killed and over 380 others have been injured after a 6.3 magnitude earthquake struck northern Afghanistan



📍 The quake occurred at a depth of 28 kilometers (17.4 miles) near Mazar-e-Sharif, one of the country's largest cities https://t.co/qrHiJRmjoQ pic.twitter.com/2h7p5G6FTI — Anadolu English (@anadoluagency) November 3, 2025



Também vários edifícios foram danificados, incluindo a histórica Mesquita Azul de Mazar-e-Sharif, uma das maiores cidades do Afeganistão.







Foto: Wakil Kohsar - AFP (junho 2025)



A agência France-Presse conta que pedaços da Mesquita Azul, particularmente de um dos seus minaretes, caíram no chão.







Foto: Destroços de parte da Mesquita Azul| Reuters





A histórica Mesquita Azul foi construída no século XV e é um dos locais mais sagrados no Afeganistão.

🚨The earthquake last night caused financial damages in Mazar-e-Sharif.



The head of the Information & Culture Department of Balkh province, Molavi Mohammadullah Zarar, says that as a result of last night's earthquake, numerous houses in Mazar-e-Sharif city, including the Rawza… pic.twitter.com/CwqgvFGfSm — Afghanistan Defense (@AFGDefense) November 3, 2025



Acredita-se que seja o local onde está sepultado o genro do profeta Maomé.





O tremor de terra ocorreu perto da fronteira entre o Afeganistão e o Uzbequistão, mas foi também sentido mais a sul, na capital afegã, Cabul.



O Afeganistão é particularmente vulnerável a terramotos, pois está localizado sobre duas falhas ativas.



Em agosto, mais de 2.200 pessoas morreram e milhares ficaram feridas após um terramoto e fortes réplicas no sudeste do Afeganistão.





O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o tremor de terra teve umaperto de Mazar-e-Sharif, que tem uma população de cerca de