Sismo de magnitude 6,3 faz dezenas de mortos no norte do Afeganistão
Pelo menos 20 pessoas morreram e várias centenas ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 6,3 na cidade de Mazar-e-Sharif, no norte do Afeganistão. As autoridades admitem que o número de vítimas pode vir a aumentar.
CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025
Foto: Reuters
O abalo foi registado durante a madrugada desta segunda-feira, várias regiões estão sem eletricidade.
🚨 At least 19 were killed and over 380 others have been injured after a 6.3 magnitude earthquake struck northern Afghanistan— Anadolu English (@anadoluagency) November 3, 2025
📍 The quake occurred at a depth of 28 kilometers (17.4 miles) near Mazar-e-Sharif, one of the country's largest cities https://t.co/qrHiJRmjoQ pic.twitter.com/2h7p5G6FTI
Foto: Wakil Kohsar - AFP (junho 2025)
A agência France-Presse conta que pedaços da Mesquita Azul, particularmente de um dos seus minaretes, caíram no chão.
Foto: Destroços de parte da Mesquita Azul| Reuters
🚨The earthquake last night caused financial damages in Mazar-e-Sharif.— Afghanistan Defense (@AFGDefense) November 3, 2025
The head of the Information & Culture Department of Balkh province, Molavi Mohammadullah Zarar, says that as a result of last night's earthquake, numerous houses in Mazar-e-Sharif city, including the Rawza… pic.twitter.com/CwqgvFGfSm
O Afeganistão é particularmente vulnerável a terramotos, pois está localizado sobre duas falhas ativas.
Em agosto, mais de 2.200 pessoas morreram e milhares ficaram feridas após um terramoto e fortes réplicas no sudeste do Afeganistão.