Sismo de magnitude 6,3 faz dezenas de mortos no norte do Afeganistão

Pelo menos 20 pessoas morreram e várias centenas ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 6,3 na cidade de Mazar-e-Sharif, no norte do Afeganistão. As autoridades admitem que o número de vítimas pode vir a aumentar.

Cristina Santos - RTP /
Foto: Atif Aryan - AFP

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o tremor de terra teve uma profundidade de 28 quilómetros perto de Mazar-e-Sharif, que tem uma população de cerca de 523 mil habitantes.

O porta-voz do Ministério da Saúde adianta que pelo menos 20 pessoas morreram e cerca de 320 ficaram feridas. 

No entanto, o número de vítimas pode aumentar à medida que as equipas de resgate chegam a aldeias remotas nas províncias mais atingidas de Balkh e Samangan.


Foto: Reuters

O abalo foi registado durante a madrugada desta segunda-feira, várias regiões estão sem eletricidade. 

Também vários edifícios foram danificados, incluindo a histórica Mesquita Azul de Mazar-e-Sharif, uma das maiores cidades do Afeganistão.


Foto: Wakil Kohsar - AFP (junho 2025)

A agência France-Presse conta que pedaços da Mesquita Azul, particularmente de um dos seus minaretes, caíram no chão.


Foto: Destroços de parte da Mesquita Azul| Reuters

A histórica Mesquita Azul foi construída no século XV e é um dos locais mais sagrados no Afeganistão. 

Acredita-se que seja o local onde está sepultado o genro do profeta Maomé.

O tremor de terra ocorreu perto da fronteira entre o Afeganistão e o Uzbequistão, mas foi também sentido mais a sul, na capital afegã, Cabul.

O Afeganistão é particularmente vulnerável a terramotos, pois está localizado sobre duas falhas ativas. 

Em agosto, mais de 2.200 pessoas morreram e milhares ficaram feridas após um terramoto e fortes réplicas no sudeste do Afeganistão.

