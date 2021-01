Sismo de magnitude 6.4 registado perto da fronteira argentina com Chile

As autoridades não anunciaram, até ao momento, quaisquer mortos ou feridos.Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que mede a atividade sísmica em todo o mundo, o epicentro foi registado a 27,6 quilómetros a sudoeste da cidade de Porcito às 2:h46 desta terça-feira em Lisboa, com uma profundidade de 14 quilómetros.Cerca de um quarto de hora mais tarde foi ainda registado um segundo sismo de magnitude 5.

"Neste momento quero transmitir calma às famílias (...), vamos pôr em prática todas as medidas que aprendemos para prevenir incidentes, enquanto trabalhamos no impacto do terramoto para colaborar em tudo o que for necessário", escreveu o governador provincial, Sergio Unac, na rede social Twitter.