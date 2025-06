Sismo de magnitude 6,5 abala centro da Colômbia

O abalo foi registado cerca das 08:08 horas locais (14:08 em Lisboa) e teve como epicentro uma área entre as zonas de Cundinamarca e Meta, no centro do país. Registou-se um novo abalo cerca de 10 minutos depois, de acordo com a informação disponível no site do SGC.

Inicialmente aquele serviço reportou que o primeiro abalo tinha tudo uma magnitude de 6,4, mas num segundo boletim especificou que foi de 6,5 e que ocorreu a pouca profundidade (menos de 30 quilómetros).

O sismo foi sentido com intensidade em grande parte da Colômbia, sobretudo na zona central, onde os edifícios tremeram durante vários segundos.

A hora a que ocorreu apanhou muitas pessoas ainda a dormir, com muitos colombianos a saírem para a rua em pijama e descalços, ao som das sirenes a alertar para a emergência.

Doze minutos após este primeiro abalo, às 08:20 locais (14:20 em Lisboa), registou-se uma réplica de magnitude 4,0, igualmente a uma profundidade inferior a 30 quilómetros.

Até ao momento não há informações sobre a existência de vítimas e danos, tendo a Unidade Nacional de Gestão de Risco de Desastres informado que está a recolher informações junto dos departamentos municipais para apurar as consequências do sismo.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).