Sismo de magnitude 6,6 no Japão causa feridos e danos ligeiros

Em conferência de imprensa, já de madrugada, o secretário-geral do Governo, Yoshimasa Hayashi, informou terem sido registados vários feridos ligeiros devido ao terramoto, que não levou a aviso de tsunami.

A televisão NHK noticiou danos ligeiros como canos de água partidos, postes de iluminação pública caídos e um deslizamento de terras numa estrada nacional.

Entre os feridos, em Ainan, uma mulher, na casa dos 70 anos, foi levada para o hospital depois de ter desmaiado, segundo os bombeiros locais.

Não foram detetadas anomalias na central nuclear de Ikata da Shikoku Electric Power, em Ehime, acrescentou ainda a NHK.

A Agência Meteorológica tinha informado inicialmente que o terramoto teve uma magnitude de 6,4, mas posteriormente fixou o grau em 6,6.

No início do ano, pelo menos 48 pessoas morreram num sismo que atingiu a costa oeste da região central do Japão.

O sismo, de magnitude de 7,6 na escala aberta de Richter e com epicentro na península de Noto, levou as autoridades a ativar o alerta de tsunami, em vigor durante 18 horas.

Os 155 sismos que abalaram o centro do Japão nos primeiros dias de 2024 causaram "numerosas vítimas" e danos materiais significativos, incluindo edifícios desmoronados e incêndios, afirmou na altura o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.