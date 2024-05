Sismo de magnitude 6,7 na Guatemala com danos ligeiros e sem vítimas

O Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh) especificou que o terremoto ocorreu às 05:39 locais (13:39 GMT), com epicentro no Oceano Pacífico, muito perto da fronteira entre a Guatemala e o México.

Segundo a mesma fonte, o sismo foi registado a 19 quilómetros de profundidade e durou pouco mais de 25 segundos.

A imprensa local e as autoridades municipais anunciaram que o sismo provocou ligeiros danos em algumas propriedades da província de San Marcos, na fronteira com o México, bem como em algumas estradas, com pequenos deslizamentos de terra.

O terremoto é um dos de maior intensidade registados nos últimos anos na Guatemala, um país com características altamente sísmicas.

O último terremoto de grande magnitude (7,5) na Guatemala ocorreu em fevereiro de 1976, provocando cerca de 23 mil mortos, segundo cálculos oficiais.