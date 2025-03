Sismo de magnitude 7.1 ao largo de Tonga motivou alerta temporário de tsunami

"Segundo os dados disponíveis, a ameaça de tsunami causada por este terramoto está concluída", indicou o Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico. Esta decisão foi tomada depois de terem sido medidas ondas entre 0,01 e 0,05 metros acima do nível do mar.

"Podem ocorrer flutuações menores no nível do mar em algumas zonas costeiras próximas do terramoto durante as próximas horas", apontou, ainda assim, o Centro de Alertas.Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo teve lugar à 1h18 de segunda-feira (12h18 de domingo em Lisboa) a uma profundidade de dez quilómetros abaixo do fundo oceânico.

O epicentro foi localizado a cerca de 90 quilómetros a sul de Pangai, cidade com uma população de perto de dois mil habitantes, e a noroeste de Nucualofa, a capital de Tonga, com 27.600 habitantes.

Em Nucualofa, adiantou o Centro de Alertas, a subida do mar foi de 0,01 metros. Já em Alofi, a capital da Ilha de Niue, Estado associado à Nova Zelândia, atingiu 0,05 metros.Tonga, na Polinésia, é um país composto por 171 ilhas e com uma população de cerca de 106.000 pessoas. A maioria vive em Tongatapu, a ilha principal. O arquipélago fica a mais de 3.500 quilómetros da costa oriental da Austrália.

Tonga localiza-se no denominado Anel de Fogo do Pacífico, uma das regiões de maior atividade sísmica da Terra. A Bacia de North Lau, entre as Fiji, Samoa e Tonga, inclui dezenas de crateras ativas entre os mil e os 1.500 metros de profundidade.

Em setembro de 2009, pelo menos 189 pessoas morreram em Tonga e Samoa num tsunami causado por dois terramotos simultâneos de magnitude 8 e 8,1.

Em janeiro de 2022, Tonga foi varrida por um tsunami gerado pela erupção de um vulcão submarino. Morreram três pessoas e o país ficou privado de comunicações durante vários dias.



c/ agências