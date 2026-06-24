Sismo de magnitude 7,1 registado na Venezuela

(em atualização)





O sismo registou uma magnitude de 7,1 em Montalbán, próximo de Caracas, a uma profundidade de 13 quilómetros, segundo o USGS. O forte tremor foi seguido de várias réplicas.





O tremor foi também sentido na Colômbia, em Bogotá.



A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026



Em Caracas, muitas pessoas saíram das suas casas e correram para as ruas, como descreve a AFP, que relata momentos de pânico entre a população. O ministro venezuelano da Administração Interna adiantou que vários edifícios colapsaram em Caracas, sem fornecer estimativas iniciais de mortos ou feridos.





De acordo com o meio de comunicação social 'eldiario', informações preliminares indicam múltiplos feridos em Guatire, no Estado de Miranda.





"É provável que haja um elevado número de vítimas e danos extensos, e o desastre é provavelmente generalizado", disse o USGS, com uma estimativa inicial de mortos provavelmente entre 10.000 e 100.000.







De acordo com a agência Reuters, muitos habitantes de Caracas ficaram sem eletricidade ou Internet logo após o sismo.

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA chegou a emitir um alerta de tsunami para Porto Rico e para as Ilhas Virgens Americanas e Britânicas após o sismo, mas o alerta foi entretanto cancelado.





A Unidade de Gestão de Riscos de Desastres da Colômbia garante que "não há risco de tsunami na costa caribeana colombiana".

“Nunca vi coisa igual”

Vários portugueses a viver na Venezuela relatam o grande susto do intenso sismo sentido esta noite em Caracas



“Nunca vi coisa igual”, disse Maria José Castro, uma portuguesa a viver na Venezuela, em declarações à RTP. Maria está a viver em Baruta, em Caracas, e diz ter sentido três réplicas.



“Vamos precisar de muita ajuda internacional porque muitos edifícios caíram”, disse.



Vários portugueses a viver na Venezuela relatam o grande susto do intenso sismo sentido esta noite em CaracasMaria está a viver em Baruta, em Caracas, e diz ter sentido três réplicas.“Vamos precisar de muita ajuda internacional porque muitos edifícios caíram”, disse.

Momentos depois do sismo na Venezuela, foi registado um terramoto de 6,9 no norte do Japão.