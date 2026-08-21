Sismo de magnitude 7,2 no Peru causa três feridos e danos em vários edifícios públicos

"O Centro de Operações de Emergência Setorial (COES) do Ministério da Educação reportou estragos em nove instituições educativas de Ayacucho e duas de Apurímac", informou o Instituto Nacional de Defesa Civil (INDECI) num comunicado.

O Instituto indicou também que um total de três pessoas feridas foram registadas, tendo recebido cuidados médicos no Hospital de Apoio de Coracora.

O mesmo órgão registou "estragos em dez Instituições Prestadoras de Serviços de Saúde em Ayacucho e duas em Cusco", embora "os serviços de atendimento se mantenham operacionais", com seis estabelecimentos da Rede de Saúde de Ayacucho também danificados, acrescentou a mesma entidade, elevando o número total de edifícios públicos afetados para 29.

O sismo também teve impacto na rede elétrica da região, com uma interrupção que "afetou 6.023 utilizadores na província de Nazca e 2.990 utilizadores no distrito de Puquio, na província de Lucanas.

Perante este problema, o COES do Ministério de Energia e Minas "ativou o seu plano de contingência", a fim de resolver o corte de energia com a maior brevidade e prestar assistência aos afetados.

O órgão assinalou que "continua a coordenar ações com as autoridades regionais e locais", enquanto monitoriza a situação a manteve ativos os Centros de Operações de Emergência.

Fortes sismos de magnitude superior a 7 abalaram a Venezuela em junho e a vizinha Colômbia em agosto, provocando milhares de mortos.