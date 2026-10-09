Sismo de magnitude 7.6 abala o Panamá

Um sismo de magnitude de 7.6 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira no Panamá, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).



O epicentro foi registado a 10 quilómetros de profundidade, na região de Pitazola Arriba.





Até ao momento, não há informação sobre a existência de vítimas ou danos.





Na sequência do terramoto, o sistema de alerta de tsunamis norte-americano informa ​para a possibilidade de ondas de tsunami perigosas ⁠ao longo de partes das costas ​do Panamá, ‌da Colômbia, ​da Costa Rica, do Equador, do Peru, da Nicarágua, da Guatemala, El Salvador e México nas próximas três horas, segundo adianta a agência Reuters.





As televisões locais começam a mostrar imagens do momento do abalo.





Vistas a esta hora de la parte exterior de Albrook Mall.



@RochexRB27 https://t.co/7Ds0WhBSMx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026 Ante el registro de réplicas del sismo de magnitud 7.2, cerca de Tonosí, se recomienda a la población mantener la calma y aguardar en lugares seguros. https://t.co/zFrQoIev3i — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026



















