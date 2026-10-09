Sismo de magnitude 7.6 abala o Panamá

Sismo de magnitude 7.6 abala o Panamá

O Serviço Geológico dos EUA afirma que o epicentro do terramoto foi registado ao longo da costa sul do país.

Guilherme de Sousa / Adicionar como fonte informativa
US Geological Survey (Direitos Reservados)

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Um sismo de magnitude de 7.6 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira no Panamá, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). 

O epicentro foi registado a 10 quilómetros de profundidade, na região de Pitazola Arriba. 

Até ao momento, não há informação sobre a existência de vítimas ou danos. 

Na sequência do terramoto, o sistema de alerta de tsunamis norte-americano informa ​para a possibilidade de ondas de tsunami perigosas ⁠ao longo de partes das costas ​do Panamá, ‌da Colômbia, ​da Costa Rica, do Equador, do Peru, da Nicarágua, da Guatemala, El Salvador e México nas próximas três horas, segundo adianta a agência Reuters. 

As televisões locais começam a mostrar imagens do momento do abalo. 








(em atualização)
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