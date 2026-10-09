Mundo
Sismo de magnitude 7.6 abala o Panamá
O Serviço Geológico dos EUA afirma que o epicentro do terramoto foi registado ao longo da costa sul do país.
Um sismo de magnitude de 7.6 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira no Panamá, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
O epicentro foi registado a 10 quilómetros de profundidade, na região de Pitazola Arriba.
O epicentro foi registado a 10 quilómetros de profundidade, na região de Pitazola Arriba.
Até ao momento, não há informação sobre a existência de vítimas ou danos.
Na sequência do terramoto, o sistema de alerta de tsunamis norte-americano informa para a possibilidade de ondas de tsunami perigosas ao longo de partes das costas do Panamá, da Colômbia, da Costa Rica, do Equador, do Peru, da Nicarágua, da Guatemala, El Salvador e México nas próximas três horas, segundo adianta a agência Reuters.
As televisões locais começam a mostrar imagens do momento do abalo.
Vistas a esta hora de la parte exterior de Albrook Mall.— Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026
@RochexRB27 https://t.co/7Ds0WhBSMx
Ante el registro de réplicas del sismo de magnitud 7.2, cerca de Tonosí, se recomienda a la población mantener la calma y aguardar en lugares seguros. https://t.co/zFrQoIev3i— Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026