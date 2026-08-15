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Sismo de magnitude 7,7 atinge costa da Indonésia
Um forte sismo de magnitude 7,7 atingiu a costa da Indonésia, divulgou hoje o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
Não houve relatos imediatos de vítimas ou danos, mas a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia emitiu um alerta de tsunami e recomendou que os residentes se mantivessem afastados das praias e margens dos rios.Os residentes ao longo da costa afetada foram aconselhados a deslocar-se para zonas mais elevadas, enquanto as autoridades monitorizam os marégrafos costeiros em busca de quaisquer alterações.
O abalo atingiu a região indonésia das Flores, a uma profundidade de 10 quilómetros, às 05:58 da manhã de hoje (sábado), hora da Indonésia.
O seu epicentro foi localizado a 68 quilómetros a noroeste da cidade de Ende.
Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas vivam na ilha das Flores, cuja capital, Ende, com 90.000 habitantes, se situa na costa sul, oposta ao epicentro.
A Indonésia, um vasto arquipélago com mais de 17.000 ilhas, é propensa a sismos e atividades vulcânicas devido à sua localização no "Anel de Fogo", um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico.