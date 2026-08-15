Sismo de magnitude 7,7 atinge costa da Indonésia

Não houve relatos imediatos de vítimas ou danos, mas a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia emitiu um alerta de tsunami e recomendou que os residentes se mantivessem afastados das praias e margens dos rios.

Os residentes ao longo da costa afetada foram aconselhados a deslocar-se para zonas mais elevadas, enquanto as autoridades monitorizam os marégrafos costeiros em busca de quaisquer alterações.O abalo atingiu a região indonésia das Flores, a uma profundidade de 10 quilómetros, às 05:58 da manhã de hoje (sábado), hora da Indonésia.O seu epicentro foi localizado a 68 quilómetros a noroeste da cidade de Ende.Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas vivam na ilha das Flores, cuja capital, Ende, com 90.000 habitantes, se situa na costa sul, oposta ao epicentro.A Indonésia, um vasto arquipélago com mais de 17.000 ilhas, é propensa a sismos e atividades vulcânicas devido à sua localização no "Anel de Fogo", um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico.