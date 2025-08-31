Sismo de magnitude seis mata duas crianças no Afeganistão
Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter atingiu o leste do Afeganistão, na fronteira com o Paquistão, hoje às 23:47 locais (20:17 em Lisboa), matando duas crianças, informaram as autoridades locais.
Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do sismo, a uma profundidade de oito quilómetros, situou-se a 42 quilómetros da cidade de Jalalabad.
Jornalistas da agência de notícias France-Presse (AFP) sentiram os tremores em Cabul durante vários segundos, tal como em Islamabad, a capital do Paquistão, a 370 quilómetros de distância em linha reta.
Duas crianças morreram quando o telhado da sua casa desabou na província de Nangarhar, cuja capital é Jalalabad.
As autoridades locais acrescentaram que 15 pessoas ficaram feridas.
Na escala de Richter, um sismo com uma magnitude entre 6 e 6,9 é classificado de forte, podendo ser destrutivo numa área de uma centena de quilómetros à volta do epicentro.
O Afeganistão é frequentemente atingido por tremores de terra, sobretudo na cordilheira Hindu Kush, perto da junção das placas tectónicas euroasiática e indiana.
A província de Nangarhar também foi afetada esta semana por cheias repentinas que mataram cinco pessoas e causaram danos em terrenos agrícolas e zonas residenciais.