Sismo de magnitude seis mata duas crianças no Afeganistão

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do sismo, a uma profundidade de oito quilómetros, situou-se a 42 quilómetros da cidade de Jalalabad.

Jornalistas da agência de notícias France-Presse (AFP) sentiram os tremores em Cabul durante vários segundos, tal como em Islamabad, a capital do Paquistão, a 370 quilómetros de distância em linha reta.

Duas crianças morreram quando o telhado da sua casa desabou na província de Nangarhar, cuja capital é Jalalabad.

As autoridades locais acrescentaram que 15 pessoas ficaram feridas.

Na escala de Richter, um sismo com uma magnitude entre 6 e 6,9 é classificado de forte, podendo ser destrutivo numa área de uma centena de quilómetros à volta do epicentro.

O Afeganistão é frequentemente atingido por tremores de terra, sobretudo na cordilheira Hindu Kush, perto da junção das placas tectónicas euroasiática e indiana.

A província de Nangarhar também foi afetada esta semana por cheias repentinas que mataram cinco pessoas e causaram danos em terrenos agrícolas e zonas residenciais.