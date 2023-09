Sismo em Marrocos fez várias habitações desabar

As imagens demonstram bem a intensidade do abalo, sejam as que mostram um edifício a colapsar em poucos segundos ou pessoas surpreendidas nas ruas e depois em fuga desesperada.



O abalo aconteceu depois das 23h00, quando muita gente já dormia.



O epicentro do terramoto foi na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste de Marraquexe.



De acordo com o centro de monitorização geológica dos Estados Unidos, o sismo atingiu a magnitude de 6,8, mas as autoridades marroquinas fazem uma medição superior, de 7 na escala de Richter.



A cidade de Marraquexe regista inúmeros desabamentos, incluindo no centro histórico, mas o abalo gerou o pânico em várias cidades Marroquinas e as populações passaram a noite ao relento, com receio de réplicas.