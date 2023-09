Sismo em Marrocos. Milhares de pessoas dormiram ao relento com medo de réplicas

Passaram a noite ao ar livre, enquanto as autoridades alertavam os moradores para terem em atenção à possibilidade de novas réplicas.



No centro de Marraquexe, famílias com crianças e idosos dormiram em cobertores e colchões improvisados.



Ficaram longe dos edifícios danificados, bem como das muralhas de terra que circundam a Medina.



O sismo de sexta-feira foi o mais mortal em Marrocos em seis décadas. Foi também o mais forte a atingir a região perto de Marraquexe.