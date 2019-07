Sismo na Califórnia criou fissura na Terra visível em imagens de satélite

RTP09 Jul, 2019, 11:34 / atualizado em 09 Jul, 2019, 11:34 | Mundo

O último dos sismos, de 7,1 na escala de Richter, abriu uma fissura no solo, alterando a topografia da área, avança a CNN | Planet Labs, Inc.

Na semana passada, no dia em que se sentiram dois tremores de terra na Califórnia, um às 10h33 e outro às 20h19 locais, os danos foram imediatoa. Os sismos de forte magnitude, seguidos de dezenas de réplicas, fizeram vários feridos, geraram incêndios, danificaram casas e estabelecimentos comerciais. Mas não se esperava que a topografia da área fosse alterada.



O último desses sismos, de 7,1 na escala de Richter, abriu uma fissura no solo, alterando a topografia da área, avança a CNN.







This photo was taken on 178 SW of Trona. The road is now closed for repairs. pic.twitter.com/TOuf6XlwgJ — USGS (@USGS) 6 de julho de 2019

As imagens de satélite da Planet Labs, Inc. mostram uma fissura que se terá formado perto do epicentro. A fissura começa numa zona onde antes haveria água e extende-se por uma longa área.As alterações do solo são também visíveis em algumas fotografias partilhadas nas redes sociais.Uma autoestrada foi ainda encerrada após os tremores de terra terem quebrado e deslocado partes da estrada, como provam as imagens.