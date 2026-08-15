Sismo na Indonésia fez dezenas de mortos e destruiu vários edifícios

Um sismo abalou na madrugada deste sábado a ilha das Flores, no leste da Indonésia. O número de vítimas mortais subiu já para 47, havendo ainda registo de vários feridos.

Milhares de habitantes tiveram de ser retiradas de casa depois de se terem registado várias réplicas, incluindo uma de magnitude 6,1.





Há edifícios total ou parcialmente destruídos, numa altura em que as equipas de resgate estão no local em busca de sobreviventes.

Poucas horas depois foi registado um novo sismo, de magnitude 6,9, na ilha indonésia de Sumatra, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro deste novo sismo, ocorrido às 10h54 (04h54 em Lisboa) localizou-se em Pematangsiantar, a 126 quilómetros a sudeste da capital da ilha, Medan, no oeste da Indonésia.







O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse entretanto estar a acompanhar “com preocupação” as consequências do sismo que atingiu a Indonésia.



“Expressamos as nossas condolências às famílias das vítimas e solidariedade ao povo e Governo indonésios”, lê-se numa publicação na rede social X. O Ministério dos Negócios Estrangeiros acompanha com preocupação as consequências do sismo que atingiu a Indonésia, registando vítimas e danos materiais.



Expressamos as nossas condolências às famílias das vítimas e solidariedade ao povo e Governo indonésios.@Kemlu_RI — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 15, 2026 que atingiu a Indonésia.“Expressamos as nossas condolências às famílias das vítimas e solidariedade ao povo e Governo indonésios”, lê-se numa publicação na rede social X.

Indonésia está no "Anel de Fogo do Pacífico"





Imagens da televisão local mostraram doentes a serem retirados de vários hospitais como medida de precaução após o abalo.



Os funcionários dos hospitais levaram equipamento para o exterior, incluindo camas, suportes de soro e botijas de oxigénio, e montaram áreas de tratamento temporárias para se adaptarem às condições de emergência.



Um sismo de magnitude 6,2 já tinha atingido o leste do arquipélago indonésio no início de julho, sem provocar vítimas ou danos de grande dimensão.





c/ agências

O vasto arquipélago indonésio regista frequente atividade sísmica e vulcânica por causa da localização no chamado "Anel de Fogo do Pacífico".