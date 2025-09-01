Sismo no Afeganistão provoca mais de 800 mortos e 2.700 feridos

Os responsáveis locais alertam para a possibilidade de um número superior de mortos, uma vez que o sismo afetou uma área remota do Afeganistão. Segundo o governo talibã, há dezenas de casas destruídas.
Ocorreu pelas 23h47 locais (20h17 em Lisboa) e fez tremer edifícios na capital, Cabul, e também em Islamabad, no Paquistão.
O sismo teve uma profundidade de apenas oito quilómetros, o que agravou o nível de destruição, com epicentro perto de Jalalabad, a quinta maior cidade no Afeganistão, e na fronteira com a província vizinha de Kunar.
Foto: Stringer - Reuters (ambulâncias com vítimas em Jalalabad)
O Ministério do Interior dos Talibã afirma em comunicado que a grande maioria das mortes ocorreu nesta região de Kunar e contabiliza mais de 800 vítimas mortais.
No maior hospital de Kunar, o diretor da unidade afirma que estão a admitir “um paciente a cada cinco minutos” e que o hospital está cheio de feridos (muitas mulheres e crianças).
Citado pela BBC, este responsável afirma que a situação é de “crise” e declarou emergência no hospital.
É também para esta região que se dirigem
esta manhã os helicópteros de socorro enviados pelas autoridades
talibãs.
Os helicópteros são o único meio para tentar chegar às zonas atingidas pelo terramoto, uma vez que os locais afetados são de muito difícil acesso por estrada.
O tremor de terra vai sobrecarregar ainda mais os recursos afegãos onde já se regista uma queda acentuada na ajuda humanitária.
Foto: Aimal Zahir - AFP
ONU, talibãs e Crescente Vermelho mobilizam-se.
A representação da ONU no Afeganistão está “profundamente triste com o devastador terramoto que atingiu a região oriental e causou centenas de mortes, ferindo muitas outras pessoas.”
Numa publicação no X, as Nações Unidas adiantam que “as nossas equipas estão no local a prestar assistência de emergência e apoio vital. Os nossos pensamentos estão com as comunidades afetadas.”
Após o sismo, foram sentidos pelo menos dois abalos de magnitude 5,2.
O porta-voz do Governo talibã, Zabihullah Mujahid, prometeu que as
autoridades utilizarão todos os recursos para ajudar a população e que
as equipas de resgate das províncias próximas do epicentro do sismo
prestarão assistência aos afetados.
O Crescente Vermelho afegão também já enviou equipas médicas para Kunar, a província mais afetada.
É o que se pode ler no X: "funcionários e equipas médicas foram para as áreas afetadas" pelo terramoto e estão a "prestar assistência de emergência às famílias afetadas".
O Afeganistão é frequentemente atingido por tremores de terra, sobretudo na cordilheira Hindu Kush, perto da junção das placas tectónicas euroasiática e indiana.
Em outubro de 2023, uma série de sismos devastou a província ocidental de Herat, causando mais de 1.500 mortos.
A província de Nangarhar também foi afetada na semana passada por cheias repentinas, que mataram cinco pessoas e causaram danos em terrenos agrícolas e zonas residenciais.