Sismo no Afeganistão provoca mais de 800 mortos e 2.700 feridos

Os responsáveis locais alertam para a possibilidade de um número superior de mortos, uma vez que o sismo afetou uma área remota do Afeganistão. Segundo o governo talibã, há dezenas de casas destruídas.





Ocorreu pelas 23h47 locais (20h17 em Lisboa) e fez tremer edifícios na capital, Cabul, e também em Islamabad, no Paquistão.





O sismo teve uma profundidade de apenas oito quilómetros, o que agravou o nível de destruição, com epicentro perto de Jalalabad, a quinta maior cidade no Afeganistão, e na fronteira com a província vizinha de Kunar.

Foto: Stringer - Reuters (ambulâncias com vítimas em Jalalabad) Foto: Stringer - Reuters (ambulâncias com vítimas em Jalalabad)





O Ministério do Interior dos Talibã afirma em comunicado que a grande maioria das mortes ocorreu nesta região de Kunar e contabiliza mais de 800 vítimas mortais.







No maior hospital de Kunar, o diretor da unidade afirma que estão a admitir “um paciente a cada cinco minutos” e que o hospital está cheio de feridos (muitas mulheres e crianças).





Citado pela BBC, este responsável afirma que a situação é de “crise” e declarou emergência no hospital.







É também para esta região que se dirigem esta manhã os helicópteros de socorro enviados pelas autoridades talibãs.





Os helicópteros são o único meio para tentar chegar às zonas atingidas pelo terramoto, uma vez que os locais afetados são de muito difícil acesso por estrada.



O tremor de terra vai sobrecarregar ainda mais os recursos afegãos onde já se regista uma queda acentuada na ajuda humanitária.



Foto: Aimal Zahir - AFP



ONU, talibãs e Crescente Vermelho mobilizam-se.



A representação da ONU no Afeganistão está “profundamente triste com o devastador terramoto que atingiu a região oriental e causou centenas de mortes, ferindo muitas outras pessoas.”





Numa publicação no X, as Nações Unidas adiantam que “as nossas equipas estão no local a prestar assistência de emergência e apoio vital. Os nossos pensamentos estão com as comunidades afetadas.”

The UN in Afghanistan is deeply saddened by the devastating earthquake that struck the eastern region & claimed hundreds of lives, injuring many more. Our teams are on the ground, delivering emergency assistance & lifesaving support. Our thoughts are with the affected communities pic.twitter.com/rCE6b3WzSU — UN Afghanistan (@unafghanistan) September 1, 2025



Após o sismo, foram sentidos pelo menos dois abalos de magnitude 5,2.





O porta-voz do Governo talibã, Zabihullah Mujahid, prometeu que as autoridades utilizarão todos os recursos para ajudar a população e que as equipas de resgate das províncias próximas do epicentro do sismo prestarão assistência aos afetados.



O Crescente Vermelho afegão também já enviou equipas médicas para Kunar, a província mais afetada.





É o que se pode ler no X: "funcionários e equipas médicas foram para as áreas afetadas" pelo terramoto e estão a "prestar assistência de emergência às famílias afetadas".

#Kunar:

A powerful #earthquake struck late last night in various areas of Nurgal district, Kunar province, causing both human casualties and significant financial losses to local communities.

In the immediate aftermath, officials from the #ARCS, along with medical teams, rushed… pic.twitter.com/dolNY2N6dp — Afghan Red Crescent | افغاني سره میاشت (@ARCSAfghanistan) September 1, 2025



O Afeganistão é frequentemente atingido por tremores de terra, sobretudo na cordilheira Hindu Kush, perto da junção das placas tectónicas euroasiática e indiana.





Em outubro de 2023, uma série de sismos devastou a província ocidental de Herat, causando mais de 1.500 mortos.





A província de Nangarhar também foi afetada na semana passada por cheias repentinas, que mataram cinco pessoas e causaram danos em terrenos agrícolas e zonas residenciais.



