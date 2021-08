Sismo no Haiti. Confirmados 724 mortos e 1.800 feridos

As equipas de socorro e resgate tentam agora descobrir sobreviventes debaixo dos vários edifícios que colapsaram no sudoeste do país.



Sem meios, a população usa as próprias mãos para ajudar os sobreviventes.



As ruas são um amontado de destroços que atingiram casas, hotéis e outros edifícios públicos do sudoeste do país



O primeiro-ministro declarou o estado de emergência durante um mês e agora pede solidariedade



São já vários os países que responderam ao apelo. Estados Unidos, a vizinha República Dominicana, o México, Peru, Argentina, Chile, Equador, Venezuela e também Espanha, já se mostraram disponíveis.