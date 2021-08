Sismo no Haiti já soma 2.189 mortos e 12.000 feridos

, de terça-feira,A região mais afetada pelo sismo é o departamento do Sul, que registou 1.832 mortos, segundo o último boletim da Proteção Civil.Cerca de 53 mil casas terão sido destruídas, com mais de 77 mil a terem sofrido vários danos.A localidade mais afetada é Marigot, onde 500 das 615 habitações ficaram destruídas.As autoridades estimam que 650 mil pessoas necessitem de ajuda humanitária urgente, o que corresponde a cerca de 40% da população das três regiões mais afetadas, situadas na península sudoeste do país.O tremor de terra, com epicentro 125 quilómetros a oeste da capital, Port-au-Prince, destruiu cidades e provocou deslizamentos de terras, que dificultaram a prestação de auxílios no país mais pobre do hemisfério ocidental.

O sismo de sábado já é o segundo mais letal dos últimos 25 anos na América Latina, depois do devastador terramoto de 2010 no Haiti.