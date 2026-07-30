Sismo no Japão. Número de mortos aumenta e socorristas debatem-se com calor

O abalo ocorrido na passada terça-feira danificou casas e pontes, deu lugar a incêndios e cortou o abastecimento de eletricidade e água a dezenas de milhares de pessoas.

O sismo provocou o desabamento parcial de uma muralha do centenário Castelo de Kumamoto | @ryupro520 - Instagram via Reuters



c/ agências

Aumentou para 34 o número de vítimas mortais do terramoto que atingiu esta semana o sudoeste do Japão. As equipas de resgate e os sobreviventes debatem-se agora com os efeitos do calor que se abate sobre o país. O balanço foi atualizado esta quinta-feira pelas autoridades locais.O corpo de gestão de desastres da província de Kumamoto, epicentro do sismo, deu conta daForam ainda confirmadas, em Yatsushiro - uma chaminé industrial colapsou parcialmente.As autoridades japonesas admitem que o número de mortes venha a aumentar nos próximos dias. Cinco pessoas continuavam esta quinta-feira em estado crítico.. Há filas para obter combustível e água potável, quandoForam enviadas centenas de aparelhos de ar-condicionado para os centros de abrigo.A província de Kumamoto havia sido atingida, em 2016, por dois sismos que fizeram 273 mortos e mais de 2.800 feridos.Localizado na junção de quatro placas tectónicas, no limite ocidental do denominado Anel de Fogo do Pacífico, o Japão, com cerca de 125 milhões de habitantes, é um dos países mais afetados por sismos – soma aproximadamente 18 por cento dos abalos registados à escala global.Em 2011, um sismo de magnitude 9 desencadeou um tsunami responsável por quase 18.500 mortes e pelo desastre na central nuclear de Fukushima.