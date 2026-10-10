Sismo no Panamá afetou 188 escolas e vários edifícios públicos e privados, sem mortos

Segundo o Sistema Nacional de Proteção Civil (Sinaproc), as províncias mais afetadas são as de Veraguas, Coclé, Los Santos e Herrera, de acordo com um relatório publicado pelo Centro Nacional de Operações de Emergência e citado pela agência espanhola de notícias Efe.

O sismo e as suas mais de 47 réplicas causaram danos em infraestruturas essenciais, como a estação de tratamento de água potável de Chilibre, anunciou o Governo do Panamá num comunicado.

"Existem infraestruturas rodoviárias que ficaram comprometidas, edifícios governamentais, estabelecimentos comerciais privados. A estação de tratamento de água de Chilibre opera atualmente a 20% da sua capacidade e, de momento, não se registam pessoas desaparecidas", indicou o executivo.

Na cidade do Panamá, registam-se danos ligeiros em quatro edifícios residenciais, lojas e habitações em Las Perlas, havendo hospitais e centros de saúde que foram evacuados.

O Presidente da República, José Raúl Mulino, solicitou à ministra do Governo, Dinoska Montalvo, e aos organismos de segurança que o mantenham continuamente informado sobre as consequências dos sismos.

"Ninguém nunca está preparado para este tipo de eventos, por isso, até amanhã [domingo], iremos mobilizar mais recursos. O desastre que estamos a enfrentar é grave, não é de âmbito nacional, sendo mais intenso em alguns locais do que noutros, mas o mais importante aqui é manter a calma", declarou o Presidente aos meios de comunicação presentes no local.

Poucas horas após um forte sismo de magnitude 7,7, um segundo de magnitude 6,6 foi também registado no Panamá, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O primeiro abalo foi registado pelo USGS com epicentro na região centro-sul do país, a 10 quilómetros de profundidade, e obrigou a evacuações em massa, causando danos materiais em todo o país.

O sismo ocorreu às 12:56 locais (17:56 GMT) de sexta-feira.

O USGS informou da ocorrência de pelo menos cinco tremores secundários com magnitude superior a 5, incluindo um de 5,8 a sul de El Cacao.

Segundo o instituto local de geociências, mais de 10 réplicas fortes, algumas delas de magnitude 6, foram registadas após o primeiro poderoso abalo sísmico.

O Aeroporto Internacional de Tocumen, na Cidade do Panamá --- um dos mais movimentados da região, com mais de 20 milhões de passageiros em 2025 ---, anunciou entretanto que retomou as suas operações aéreas após a suspensão temporária provocada pelo sismo de magnitude 7,7.

O aeroporto informou através da sua conta de Instagram que foram realizadas inspeções nas pistas, instalações aeroportuárias e na torre de controlo, sem que tenham sido registados danos que impedissem a retoma das operações.

As operações no Canal do Panamá, principal infraestrutura do país, continuam "normalmente" após o sismo, anunciou a administração da via navegável logo na sexta-feira.

"Os protocolos de emergência foram acionados" e as instalações estão a ser inspecionadas "para identificar eventuais danos" no canal que liga os oceanos Pacífico e Atlântico, informou a Autoridade do Canal do Panamá (ACP) em comunicado.

Omar Smith, do Serviço Nacional de Proteção Civil, disse ao canal de notícias Telemetro Reporta que os danos se concentraram nas províncias centrais de Veraguas, Herrera e Los Santos. Na capital, conhecida pelas suas centenas de arranha-céus, não houve relatos de danos, adiantou.

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