Sismo no sudeste asiático. Confirmados mais de 1.600 mortos em Myanmar

A intensidade do sismo foi suficiente para que os efeitos fossem sentidos a mil quilómetros do epicentro, entre os habitantes da capital tailandesa, Banguecoque.



Myanmar, um dos países mais pobres da região, vive em estado de guerra civil desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2021. O Governo decretou entretanto o estado de emergência nas seis regiões mais afetadas.



“Vamos ajudá-los. É terrível o que está a acontecer”, afirmou na sexta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



A situação na Tailândia



c/ agências

O terramoto, com uma magnitude de 7.7 na escala de Richter, ocorreu na sexta-feira às 12h50 em Myanmar – 13h20 na Tailândia (6h20 em Lisboa). Seria seguido, ao cabo de escassos minutos, de uma réplica com uma magnitude calculada em 6.7.A junta que governa Myanmar atualizou nas últimas horas o balanço de vítimas para, a segunda maior cidade do país. Espera-se que estes números aumentem ao longo dos próximos dias.Em Mandalay, segundo um responsável da Cruz Vermelha citado pela agência France Presse, haverá mais de 90 pessoas debaixo dos escombros de um prédio de habitação de 12 andares., reservando um pacote de ajuda humanitária num valor equivalente a 13,8 milhões de dólares. Por sua vez,, aparelho que aterrou em Rangum.Coreia do Sul, Malásia e a Organização Mundial da Saúde responderam também afirmativamente ao apelo do regime.Igualmente ouvido pela France Presse, o governador de Banguecoque, Chadchart Sittipunt, confirmou as mortes de pelo menos oito pessoas no estaleiro de obras. Outras oito foram resgatadas com vida.. Cerca de 400 pessoas passaram, ainda assim, a noite em parques ao ar livre, face a receios de comprometimento estrutural.