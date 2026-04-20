Sismo violento de magnitude 7,5 ao largo do Japão com alerta de tsunami

(em atualização)

O sismo ocorreu às 16h53 locais (08h53 em Lisboa) nas águas do Pacífico, ao largo da costa norte da prefeitura de Iwate. As autoridades não reportaram imediatamente vítimas ou danos.

Os tremores foram tão violentos que fizeram tremer grandes edifícios até Tóquio, a várias centenas de quilómetros de distância. Inicialmente as autoridades avançaram que a magnitude foi de 7,4, mas reviram depois a mesma para 7,5.

O sismo teve o epicentro no oceano pacífico e ocorreu a dez quilómetros de profundidade, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês). As autoridades indicaram que as ondas mais fortes são esperadas nas prefeituras de Iwate, Aomori e Hokkaido.

As primeiras ondas do tsunami poderão atingir imediatamente a costa norte, avisou a JMA, acrescentando que são de esperar danos causados pelas mesmas.

Foram já registadas ondas de 80 centímetros, segundo a imprensa japonesa. Está já em marcha a retirada urgente das populações na província de Iwate, no nordeste do Japão.



Em declarações aos jornalistas, a primeira-ministra Sanae Takaichi disse ter criado uma força de intervenção de emergência e instou os cidadãos das áreas afetadas a partirem para locais seguros.



A emissora NHK mostrou navios a abandonar o porto de Hachinohe, em Hokkaido, em antecipação às ondas, enquanto um alerta "Tsunami! Evacuar!" aparecia na tela.

Os serviços do comboio de alta velocidade em Aomori, no norte da principal ilha do Japão, Honshu, foram suspensos devido aos tremores, segundo a agência de notícias Kyodo.

As centrais nucleares de Onagawa e Fukushima estão a ser analisadas para avaliar eventuais danos, mas até ao momento não há registo de estragos.

Japão alerta população para possibilidade de sismo de magnitude superior a 8,0

O Japão emitiu hoje um alerta de um sismo de magnitude superior a 8,0, depois de um violento abalo ter atingido o norte do arquipélago e desencadeado um aviso de tsunami.



"Embora não seja certo que um sismo de grandes proporções venha efetivamente a ocorrer, pedimos que tomem medidas de preparação para catástrofes", declarou um representante do Governo perante a imprensa.



O Japão é um dos países mais propensos a ter sismos, com um tremor a ocorrer pelo menos a cada cinco minutos. Localizado no "Anel de Fogo" de vulcões e fossas oceânicas que circundam parcialmente a Bacia do Pacífico, este país regista cerca de 20 por cento dos sismos mundiais de magnitude 6,0 ou superior.

c/Lusa