Sismos na Tailândia e Myanmar destruiu edifício em Banguecoque

O epicentro deste terramoto foi registado na região central de Myanmar (Birmânia), a cerca de 50 quilómetros a leste da cidade de Monywa.

Na capital de Myanmar, Naypyitaw, o terramoto danificou templos religiosos e algumas casas, de acordo com as autoridades no país.

Na Tailândia, o abalo foi sentido com grande intensidade na capital.

De acordo com a polícia, o prédio em construção que ruiu situa-se na zona do mercado de Chatuchak, em Banguecoque.

Até ao momento, as autoridades tailandesas ainda não dispõem de informações sobre quantos trabalhadores estavam no local no momento do colapso.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos e o Centro de Geociências GFZ da Alemanha disseram que o primeiro tremor de terra foi registado em Myanmar.

Um segundo terramoto, com uma magnitude de 6,4, abalou também regiões na Tailândia 12 minutos mais tarde.