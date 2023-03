Sismos na Turquia e Síria. Bruxelas acolhe conferência para angariar fundos

Segundo informação disponível na página oficial da Comissão na internet, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, no âmbito da presidência sueca, organizam uma conferência, em Bruxelas (Bélgica).A conferência vai estar aberta a todos os Estados-membros da União Europeia, assim com “os países vizinhos”, às Nações Unidas, “instituições financeiras e outros atores relevantes”.



O presidente sírio Bashar al-Assad, que tem sido sancionado pelo ocidente desde a repressão da revolta popular que degenerou em guerra civil em 2011, não vai participar, já o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan vai estar presente através de videoconferência.

Já Anastasia Atassi, do escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, responsável pelos corredores humanitários para a zona afetada pelo terramoto na Síria, lembrou na Antena 1 que esta região está debaixo de fogo há mais de uma década e que este terramoto é mais um de vários episódios dramáticos.Anastasia Atassi que trabalha na Síria, mas vive na Turquia, fala de um país fortemente destruído pelo terramoto, mas realça que o Governo turco e a ajuda internacional estão a trabalhar na reconstrução das zonas afetadas.

Milhares de pessoas ficaram com as habitações totalmente destruídas nas zonas mais afetadas pelo sismo no sudeste da Turquia e no norte da Síria, onde residem muitos refugiados e deslocados do conflito sírio.Até agora, a Turquia recebeu apenas 16 por cento do financiamento.O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lamentou, há duas semanas, a fraca resposta ao apelo de emergência lançado pela ONU em meados de fevereiro.Já a ONG International Rescue Committee (IRC) apelou aos dadores para assegurarem que os apelos sejam totalmente executados e que os fundos cheguem “sem demora” às organizações humanitárias no terreno.Com muitas casas danificadas ou destruídas, muitas pessoas são ainda obrigadas a dormir em abrigos coletivos que estão sobrelotados e subequipados”, afirmou à AFP Tanya Evans, diretora do IRC na Síria.Segundo Tanya Evans, “a União Europeia e os seus Estados-membros tencionam assumir compromissos significativos”.